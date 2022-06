Ein Jahr nach der Flut in Hückeswagen : Injoy ist nun größer und moderner

Studioleiter Jörg Pramor, hier im neu gestalteten Trainingsbereich, blickt wieder optimistisch in die Zukunft. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Viel getan hat sich innerhalb von fast einem Jahr nach dem Hochwasser im Fitnessstudio an der Schlossfabrik. Doch immer noch nicht sind alle Schäden behoben. Die Trockner laufen weiterhin auf Hochtouren.

Wie verheerend das Hochwasser im Juli 2021 gewesen ist, macht der Blick in den ebenerdigen Kursraum des Fitnessstudios Injoy deutlich. Die Wände sind immer noch nicht komplett getrocknet, deshalb laufen hinter einer großen Plane gleich mehrere Hochleistungstrockner. Und das nach fast einem Jahr! Das Equipment für die Trockenlegung war monatelang nicht verfügbar. „In das vom Hochwasser noch stärker betroffenem Ahrtal ist das Material zuerst gegangen“, vermutet Injoy-Betreiber Jörg Pramor. Mittlerweile blickt er aber optimistisch in die Zukunft, denn die Arbeiten gehen voran – wenn auch nur Schritt für Schritt. Der gepflasterte Parkplatz vor dem Injoy wurde beispielsweise erst vor kurzem mit Kies verfüllt. Auf zwei große Fenster für den Performance-Bereich im Untergeschoss wartet Pramor noch immer. „Sie sind angekündigt, aber es gibt globale Lieferschwierigkeiten“, erklärt er. Daher gebe es immer noch Stellen am Gebäude, an denen es reinregnet.

Die Fitnessstudio-Besucher merken davon aber kaum etwas. Schon zwei Wochen nach dem Hochwasser konnten sie wieder im Injoy trainieren, wenn auch mit Einschränkungen. „Wir konnten 65 Prozent des Angebots weiterfahren“, erinnert sich Pramor an die ersten Wochen, nachdem das Injoy vom Hochwasser unter Wasser gesetzt wurde.

Die Schäden waren immens. Das Hochwasser hatte Fenster eingedrückt und die Trainingsgeräte zerstört. Foto: Jürgen Moll

Info Einziges Fitnessstudio in Hückeswagen Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 22 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 6.30 bis 22 Uhr, Samstag/Sonntag von 9 bis 16 Uhr, feiertags von 10 bis 14 Uhr. Wo An der Schlossfabrik 16 Angebote Figur- und Muskeltraining, Zirkeltraining, Rückenschule, Ernährungsberatung, Herz-Kreislauf-Training, diverse Kurse Kontakt zum Injoy unter ☏ 02192/2732 oder per E-Mail an info@injoy-hueckeswagen.de www.injoy-hueckeswagen.de

Am Tag nach der Flut bot das Fitnessstudio ein Bild des Grauens: Fensterscheiben waren zerbrochen, Böden weggeschwemmt – und alle 40 Fitness-Großgeräte im Untergeschoss waren mit einer dicken Schlammschicht überzogen. Das Hochwasser der Wupper hatte eine immense Kraft und alles mitgerissen, was nicht niet- und nagelfest war. Jörg Pramor stand unter Schock: Gerade war das Training nach der Corona-Krise wieder angelaufen, nun folgte die nächste Katas­trophe. „Wir haben gedacht, es könnte nicht schlimmer kommen“, sagte er damals im Gespräch mit unserer Redaktion. Hilfe bekam er dann etwa von den Fußballern des SC Heide: Die halbe Mannschaft krempelte die Arme hoch und packte im Injoy mit an, riss Böden raus, räumte Geräte weg und entfernte den Schlamm.

Die Katastrophe hat der internationale Sports- und Wellnessclub zum Anlass genommen, die Trainingsflächen auszuweiten und zu verschönern. Neue Geräte wurden angeschafft, Räume vergrößert und Wände neugestaltet. „Wir hatten dadurch die Möglichkeit, das Studio komplett neu zu denken und haben viel Lob von unseren Kunden für die Neugestaltung erhalten, was sich auch im positiven Neukundengeschäft widerspiegelt“, sagt Pramor.

Die Fußballer Mats Sperling (r.) und Vsevolod Küppers vom SC Heide halfen beim Aufräumen. Foto: Zrock

Finanziell ist es ein Kraftakt, denn die Versicherungen reagieren nur zeitverzögert. Auf sogenannte Billigkeitsleistungen (Leistungen, die erbracht werden, obwohl keine rechtliche Verpflichtung besteht) wartet das Injoy bis heute. Dabei war der Schaden nach dem Starkregen enorm: Ein Drittel der Geräte hat die Naturkatastrophe nicht überstanden und musste entsorgt, Stromleitungen, Verteilerkästen und die Heizungsanlage komplett erneuert werden. Hierbei sorgten nicht nur die Lieferschwierigkeiten für Verzögerungen, auch waren Handwerker schwer zu bekommen.

Doch die Injoy-Mitglieder waren geduldig. Einige hätten das Studio gewechselt, andere hingegen ihre Kündigungen zurückgenommen, berichtet Pramor. „Es gab auch viele Solidaritäts-Abos“, zeigt sich der Fitnesstrainer dankbar für die Unterstützung und Treue der Mitglieder in dieser schweren Zeit.

Jörg Pramor, dessen Privatwohnung in Wipperfürth ebenso vom Hochwasser betroffen war, wird die Bilder dieser Nacht nicht mehr vergessen. „Man hat schon ein kleines Trauma entwickelt“, gibt er zu. „Wenn Starkregen angekündigt ist, geht es mir nicht gut.“ Seine Ehefrau kann die Bilder von der Katastrophe im Juli 2021 bis heute nicht ansehen. Das Ereignis habe tiefe Wunden gerissen. Dennoch sei der Schrecken mittlerweile einer gewissen Gelassenheit gewichen, die auch nötig ist, um nach vorne zu schauen.