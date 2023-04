Geschichtsverein in Hückeswagen Ingo Schaffus ist neuer Vorsitzender des BGV

In diesem Zusammenhang wird auch das Heimatmuseum angesprochen, dessen Zukunft ja ebenfalls in den Sternen steht – zumindest, wenn es nach den Plänen zum Schloss-Umbau geht. „Wenn es so umgebaut wird, wie es geplant ist, dann haben wir hier kein Heimatmuseum mehr“, erklärte Jörg von Polheim. Ideen, wonach die Exponate in Büros oder im neu entstehenden Schloss vereinzelt ausgestellt werden sollten, seien nicht sinnvoll. „Das ist dann kein Museum mehr“, sagte auch Maybritt Schützenmeister, die ehrenamtliche Museumsleiterin. Andere Ideen seien ebenfalls nicht zielführend. „Etwa, dass Schaufenster in leerstehenden Immobilien in der Stadt damit bestückt oder dass Exponate in Gaststätten aufgestellt werden sollen. Beides halte ich nicht für gut“, sagte sie. Deutlich wurde, dass die Zukunft des Heimatmuseums definitiv gesichert sein müsse. „Eine Stadt mit 15.000 Einwohnern und einem Schloss – die muss auch ein Heimatmuseum haben“, betonten gleich mehrere BGV-Mitglieder.