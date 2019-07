Kostenpflichtiger Inhalt: Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Kuhnert folgt Kammerer als Kantorin

Inga Kuhnert ist ab dem 1. August die neue Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde und damit die Nachfolgerin der vor einem Jahr ausgeschiedenen Ingrid Kammerer. Die Pauluskirche ist dann einer ihrer Arbeitsplätze. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen 2017 verließ Inga Kuhnert den katholischen Pfarrcäcilienchor in Hückeswagen, um in Radevormwald zu arbeiten. Nun kehrt sie zurück: Zum 1. August fängt sie als Kirchenmusikerin der Evangelischen Kirchengemeinde an.