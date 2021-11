Hückeswagen nutzt ungewöhnlichen Informationsweg : Infos zu Sirenen-Warntönen kommen mit Müllkalender

Hückeswagen Damit die Bevökerung besser über die verschiedenen Warntöne der Sirenen informiert ist, bekommt jeder Haushalt jetzt einen Flyer. Das ist eine Konsequenz aus der Hochwasserkatastrophe von Juli.

Fünf feste Alarmsirenen gibt es in der Schloss-Stadt: auf dem Schloss, auf dem Gebäude der ehemaligen Sparkasse-Filiale in Wiehagen, am Standort des THW-Ortsverbands in Scheideweg, in Kobeshofen sowie auf der Wache des Löschzugs Stadt an der Bachstraße. Zusätzlich gibt es noch zwei mobile Sirenen, die nach Bedarf eingesetzt werden können. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, weite Teile des Stadtgebiets im Notfall zu benachrichtigen. „Dies funktioniert aber nur, wenn die Bevölkerung auch weiß, was die einzelnen Warnsignale bedeuten“, macht Bürgermeister Dietmar Persian deutlich.