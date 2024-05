Dorfservice Oberberg Informationen über Hochwasser und Starkregen

Interessierte sind eingeladen, kostenlos an einer Online-Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. Mai, 18 bis 19 Uhr, teilzunehmen. Im Mittelpunkt steht ein praxisnaher Vortrag über das Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement sowie praktische Maßnahmen zur Eigenvorsorge. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung durch die Kooperation „Überflutungsvorsorge an Agger und Wupper“. Themen des Vortrags sind Hochwasser und Starkregen in der Region, Grundsätze des Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement sowie Möglichkeiten zur Eigenvorsorge und zum Objektschutz. Mit dem Informationsabend bietet der Oberbergische Kreis eine Gelegenheit für Bürger, mehr über bestehende Risiken in unserer Region und effektive Vorsorgemaßnahmen zu erfahren, heißt es in einer Presseinformation des Kreises.