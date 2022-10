Straßenverkehr in Hückeswagen : Infoabend zur äußeren Ortsumgehung

Auf der Trasse der K 5 (Foto) und einem Teil der L 68 soll einmal die B 237n entstehen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Landesbetrieb Straßen.NRW berichtet am Dienstag, 25. Oktober, in der Realschule über den aktuellen Sachstand der Planungen für die B 237n.

Die ersten Pläne für die B 237n datieren bereits aus dem Jahr 1966, doch fertiggestellt wurden sie bislang noch nicht. Vom ersten Spatenstich für die äußere Ortsumgehung ganz zu schweigen. Auch wenn so mancher in Hückeswagen nicht mehr mit einer Realisierung der 3,6 Kilometer langen Trasse über die L 68 und K 5 zwischen Kammerforsterhöhe und Westenbrücke / Kobeshofen rechnet, wird beim Landesbetrieb Straßen.NRW im Hintergrund weiterhin an den Plänen gearbeitet.

Nun will dieser das Projekt der interessierten Hückeswagener Öffentlichkeit präsentieren. Daher ist für kommenden Dienstag, 25. Oktober, ab 17 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Realschule, Kölner Straße 57, vorgesehen, wie Pressesprecher Rainer Herzog mitteilt.

Die Regionalniederlassung Rhein-Berg von Straßen.NRW plant für Hückeswagen den Bau der neuen Ortsumgehung (B 237n) „zur verkehrlichen Entlastung der Innenstadt“. Für die neue Trasse sollen ein Teil der L 68 sowie die K 5 zur Bundesstraße ausgebaut werden, so dass der Verkehr das Zentrum der Schloss-Stadt künftig südwestlich umfahren kann. „Neben der Entlastung der Ortslage wird die B 237n als leistungsfähige Verbindungsachse zwischen Märkischem und Oberbergischem Kreis mit durchgängiger Radverkehrsführung dienen“, erläutert Herzog.

Das Projekt befinde sich seit 2008 im Planfeststellungsverfahren, versichert er. Mittlerweile hätten sich durch Anpassung an die aktuellen Planungsrichtlinien einige Details in den Planunterlagen verändert, wobei die Einwendungen berücksichtigt wurden. Das will der Landesbetrieb nun vorstellen. Neben Bürgermeister Dietmar Persian werden unter anderem Thomas Raithel, Leiter der Regionalniederlassung Rhein-Berg, sowie die Abteilungsleiterin Planung, Bianca Höfinghoff, über die aktuelle Sachlage der äußeren Ortsumgehung berichten. Sie stehen stehen Rede und Antwort auf Fragen der Zuhörer. Auch werden Experten Auskunft geben zu Themen wie etwa Grunderwerb oder Landespflege.

Beim Landesbetrieb Straßen.NRW wird an der Aktualisierung der Pläne weiter gearbeitet, wie Bianca Höfinghoff zu Jahresbeginn auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt hatte. „Die B 237n ist weiterhin im Bundesverkehrswegeplan 2030 in der Kategorie ,vordringlicher Bedarf’ eingestuft“, hatte die Abteilungsleiterin Planung, die maßgeblich an den Planungen der äußeren Ortsumgehung beteiligt ist, versichert: „Bei mir in der Abteilung wird sie auch weiterhin vordringlich geplant“.