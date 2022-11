Info-Stand der Diakonie in Hückeswagen : Suchtberatung auf dem Wochenmarkt

Hückeswagen Seit 2020 findet jährlich im November der bundesweite „Aktionstag Suchtberatung“ statt. Die Fachstelle Sucht der Diakonie im Kirchenkreis Lennep beteiligte sich.

Kleine Giveaways, die die Suchtberatungsstelle an ihrem Infostand für die Marktbesucher bereithielt, sollten die Hemmschwelle der Kontaktaufnahme senken. „Wir sind der Deutschen Marktgilde sehr dankbar, dass sie uns einen Standplatz kostenlos zur Verfügung gestellt hat“, betonte Reiths Kollege Franc Schaller, ebenfalls Diplom-Sozialarbeiter. Berührungsängste seien gerade in ländlichen Räumen keine Seltenheit. „60 Prozent der Suchtfälle im Oberbergischen Kreis Nord, den wir als Fachstelle Sucht betreuen, sind alkoholbedingt“, sagte Schaller. Bereits seit 16 Jahren arbeitet er als Suchtberater in Hückeswagen. In der seit etwa zehn Jahren bestehenden Hückeswagener Beratungsstelle in der Marktstraße 47 stehen er, Thorsten Reith und andere qualifizierte Mitarbeiter beratend und vermittelnd zur Verfügung. Oft haben sie dabei auch mit dem Phänomen der Co-Abhängigkeit zu tun. „Die Sucht wird im Umfeld auch von Angehörigen oder Ehepartnern unter den Teppich gekehrt, kleingeredet, bagatellisiert. Vor dem privaten Umfeld und vor sich selbst. Das führt dazu, dass unbewusst Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Sucht sogar noch fördern. Etwa dadurch, dass für den Betroffenen Alkohol eingekauft wird oder ein entschuldigender Anruf beim Arbeitgeber getätigt wird“, erklärte Reith. Daher seien gerade Angehörige Betroffener dazu aufgerufen, ein Problembewusstsein zu entwickeln und die Offene Sprechstunde für ein Beratungsgespräch aufzusuchen. „Das gilt natürlich ebenfalls für andere Suchtformen. Wir beraten Drogen-, Ess,- Kauf-, Sex-, oder Spielsüchtige. Bei Bedarf kümmern wir uns um die Vermittlung von ambulanten und stationären Maßnahmen “, ergänzte Schaller. Die Offene Sprechstunde der Fachstelle Sucht der Diakonie im Kirchenkreis Lennep in Hückeswagen ist jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr.