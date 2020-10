Katastrophenschutz in Hückeswagen : In Winterhagen ist eine neue Sirene betriebsbereit

Winterhagen Die Stadt baut den Schutz der Hückeswagener Bevölkerung weiter aus. Zu den drei vorhandenen fest installierten Sirenen ist jetzt eine vierte hinzugekommen, für 2021 ist die fünfte geplant.

In den 60er und 70er Jahren, also zu Zeiten des Kalten Kriegs, wurde der Katastrophenschutz in Deutschland hoch angesiedelt. Damals gab es in der Schloss-Stadt noch viele Sirenen, unter anderem in vielen Außenortschaften wie Holte, Straßweg, Westhofen oder Scheideweg. Heute sind es gerade einmal drei fest installierte Sirenen, die für die Feuerwehr aktiv sind: in Wiehagen auf dem ehemaligen Sparkassengebäude, in der Innenstadt auf dem Schloss und in Herweg neben dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Nun wird ihre Zahl auf fünf erhöhte: Auf der Unterkunft des Technischen Hilfswerks im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg wurde in der vergangenen Woche eine Betrieb genommen, für kommendes Jahr ist eine weitere für Kobeshofen / Stahlschmidtsbrücke vorgesehen, teilt Roland Kissau vom Ordnungsamt mit.