Hückeswagener Lesefreunde In Wiehagen entsteht ein neuer Buchclub

Hückeswagen · Über einen Aufruf im Internet hat Angela Becker-Dahlhoff nach Gleichgesinnten gesucht, die Freude am Lesen haben. Mit Erfolg: Am 18. August will sich der Hückeswagener Buchclub zum zweiten Mal in privater Runde treffen. Mitstreiter sind willkommen.

08.08.2024 , 06:00 Uhr

Beim ersten Treffen des von Angela Becker-Dahlhoff initiierten Buchclubs wurde über „Das Buch der gelöschten Wörter" gesprochen. Foto: Heike Karsten

Von Heike Karsten