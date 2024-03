Bürgermonitor für Hückeswagen Warum in Schückhausen Autos über ein Telefonkabel fahren

Er galt in den vergangenen Monaten schon als „Schiefer Mast von Schückhausen“ – Anfang dieser Woche hat er sich dann endgültig der Schwerkraft hingegeben und liegt seither auf dem Boden der Tatsache am Straßenrand. Das dazugehörige Telefonkabel hat sich teilweise auf der Fahrbahn wiedergefunden, so dass Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer seit ein paar Tagen darüber fahren müssen. Irgendwer hat auf dem Asphalt an der Grundstücksgrenze von Haus Schückhausen 9 ein Warndreieck in Fahrtrichtung Straßweg aufgestellt, damit die Gefahrenstelle halbwegs ersichtlich ist.