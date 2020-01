Reinshagensbever : Auf Du und Du mit Fuchs und Eichhörnchen

Carmen Drees wohnt seit zehn Jahren mit Mann und Tochter in Reinshagensbever. Ursprünglich kommt die Familie aus Sprockhövel. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Reinshagensbever Abgeschiedene Natur und viele Tiere gibt es in Reinshagensbever. Carmen Drees lebt gerne dort. Wenn nur nicht die Motorradfahrer wären.

Es ist idyllisch, das weiß jeder, der schon einmal auf der Bevertalstraße in Richtung Staudamm gefahren ist und dann die Abzweigung nach Reinshagensbever genommen hat. Ein langer, schnurgerader Weg führt zuerst zum Staudamm, der irgendwann hoch vor einem aufragt. Dann geht es zweimal links und man fährt auf den Hof eines der insgesamt fünf Wohnhäuser. Die meisten Anwohner sind schon viele Jahrzehnte oder gar Generationen dort angesiedelt. In den Geschichtsbüchern findet sich eine Erwähnung der Doppelhofschaft unter dem Namen „Dicke Bever“. Auch die Bausubstanz datiert teilweise noch ins 19. Jahrhundert.

Carmen Drees ist hingegen recht neu nach Reinshagensbever zugezogen. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer damals noch sehr jungen Tochter ist sie vor zehn Jahren in eines der fünf Häuser gezogen. „Wir kommen eigentlich aus Sprockhövel, auch dort haben wir schon recht ländlich gewohnt – auch wenn es dort immerhin zehn Häuser gab“, sagt die 42-Jährige lächelnd. Die Entscheidung ins Oberbergische zu ziehen habe mit dem Arbeitsweg ihres Mannes zu tun gehabt. „Wir haben im Internet gesucht und dann dieses Haus unterhalb der Talsperre entdeckt“, erinnert sich Carmen Drees.

Schulgebäude Noch heute gibt es in Reinshagensbever ein altes Gebäude, das von 1829 bis 1966 eine Schule beherbergte.

Beim ersten Besuch, der seinerzeit im Winter war, habe das Paar sich direkt in die idyllisch gelegene Hofschaft verliebt. „Damals wussten wir allerdings nicht, dass gerade der Staudamm und die Bevertalstraße eine sehr beliebte Motorradstrecke ist“, sagt die 42-Jährige. Die seien nämlich der einzige Nachteil an ihrem Wohnort. „Gerade im Sommer ist es teils wirklich ärgerlich laut. Die Motorradfahrer rasen die Bevertalstraße hoch, fahren zigmal über den Staudamm, so dass man sich im Freien kaum unterhalten kann.“ Gerne würde die professionelle Erzählerin im Sommer auch im Garten Vorlesungen veranstalten – wegen des Motorradlärms sei das aber nicht möglich.