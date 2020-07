B237 in Hückeswagen : In Kammerforsterhöhe blitzt wieder der schwarze Tower

Kammerforsterhöhe Nach mehrmonatiger Reparatur wurde die stationäre Tempomessanlage wieder in Kammerforsterhöhe an der B 237 aufgestellt. Seit einigen Tagen blitzt sie nun auch wieder die Verkehrssünder.

Es dauerte dann drei Wochen länger, ehe die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an der B 237 in Kammerforsterhöhe wieder an ihrem alten Platz aufgestellt wurde. Seit einigen Tagen blitzt der schwarze Tower in beide Richtungen die Fahrzeuge, die deutlich schneller sind als die an dieser Stelle erlaubten maximal 50 Kilometer pro Stunde. Womit vor allem die Anwohner zufrieden sein dürften, hatten sie doch im Mai gefordert, dass die „Blitze“ wieder installiert wird, da ihrer Ansicht nach in diesem Bereich seit deren Abbau im Frühjahr häufiger zu schnell gefahren werde.