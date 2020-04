Hückeswagener Orts- und Straßennamen – Hambüchen : Hainbuche gibt Hofschaft ihren Namen

Thomas Lemmen ist in Hambüchen aufgewachsen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hambüchen Thomas Lemmen lebt seit seiner Geburt in Hambüchen, wo wa nur drei Häuser gibt. Er schätzt die Ruhe bei gleichzeitiger Nähe zur Stadt.

Für Thomas Lemmen ist Hambüchen schon seit vier Jahrzehnten Heimat. Der Hückeswagener, von Beruf Schornsteinfegermeister und im Hobby Leiter der Jugendfeuerwehr, ist in der Hofschaft zwischen Dierl und Großenscheidt aufgewachsen – und wurde sprichwörtlich nur einen Steinwurf weit entfernt, im ehemaligen Marienhospita, geboren.

Der Name der Ortschaft, in der schon seit vielen Jahrzehnten nur drei Höfe stehen, rührt vermutlich von einem alten Wort für den Baum Hainbuche her. „Ich weiß allerdings nicht, ob hier noch irgendwo eine solche Buche steht“, sagt der 40-Jährige. Er erinnert sich gerne an seine Kindheit in der Hofschaft, die doch in ganz unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum Hückeswagens ist. „Wir durften damals, glaube ich, viel mehr als die Kinder heute. Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft, da hieß es dann nur: Wenn die Stallzeit vorbei ist, dann bist du auch daheim“, erzählt Lemmen.

Info Familienmitglied der Birkengewächse Hainbuche Der Baum ist nicht mit der Rotbuche verwandt, sondern gehört zur Familie der Birkengewächse. Merkmale Die Hainbuche ist ein sommergrüner Laubbaum, kann bis zu 25 Meter hoch werden, und der Stamm ist bis zu einem Meter dick. Die Blätter sind dunkelgrün und werden vier bis zehn Zentimeter lang. Im Herbst werden sie leuchtend gelb und bleiben oft bis zum Frühjahr an den Ästen hängen.

Er selbst habe zwei ältere Schwestern, die beide nicht mehr in Hambüchen wohnten. „Ich bin geblieben und denke mir heute auch, dass es gut so ist“, sagt er und wirkt dabei ein wenig nachdenklich. Zwar habe er manchmal den Gedanken gehabt, dass er, wäre er ausgezogen, auch mehr von der Welt hätte sehen können. „Aber ich glaube, dass das schon gut so ist. Ich schätze die Ruhe auf dem Land, das Anonyme einer Großstadt kann ich mir gar nicht vorstellen“, betont er. „Das wäre auch nix für mich – ich schätze an der Kleinstadt besonders, dass man sich untereinander kennt, wenn man sich auf der Straße begegnet.“

Genau auf diese Weise funktioniere auch das Leben in der kleinen Hofschaft. „Es ist nicht so, dass man ständig aufeinanderhängt, aber man kennt sich schon“, sagt der 40-Jährige. Und helfe sich auch, wenn Not am Mann sei. Wobei auch an der Abgeschiedenheit einer kleinen Hofschaft das Thema Corona nicht ganz vorbeigehe. „Gerade habe ich mich noch mit meinem Nachbarn unterhalten – per WhatsApp“, sagt Lemmen. In normalen Zeiten sei es aber ganz normal, dass man gemeinsam Geburtstage oder andere Feste feiere. „Wir haben hier immer ein schönes Osterfeuer, aber das wird in diesem Jahr aus bekannten Gründen nichts“, sagt Lemmen.

Die Familie Lemmen betrieb bis vor 20 Jahren eine Landwirtschaft, dann wurde der Vater krank und der Milchviehbetrieb aufgegeben. Heute gibt es nur noch einen klassischen Hofhund, für andere Tiere fehlt die Zeit. „Wir hatten bis vor einigen Jahren auch noch einen Esel hier, Jack. Der war bei den Spaziergängern, die hier auf dem Feldweg vorbeikommen, schon gut bekannt“, erzählt Lemmen.