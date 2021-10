Hückeswagener Pensionen und Gaststätten um 1927 : Das blühende Gaststättengewerbe in der Schloss-Stadt

Hückeswagen Dem „Erzählcafé“ ist ein Wanderführer von 1927 in die Hände gefallen. Darin werben insgesamt 43 Hückeswagener Gaststätten und Pensionen.

Dem Erzählcafé gehen die Themen nicht aus. Seit fast fünf Jahren treffen sich interessierte gebürtige und zugezogene Hückeswagener in der Stadtbibliothek. Am Freitag schwelgten Anita Belenguer, Gabriele Hein, Monika Tittes, Ulla Bauer und Christine Bütow in Erinnerungen an eine lebendige Stadt. Denn dem Erzählcafé ist ein Buch in die Hände gefallen, das neuen Stoff für Erzählungen bietet. Es ist ein Wanderführer durch die Hückeswagener Geschichte und Gegend von Wilhelm Blankertz, das 1927 erschienen ist.