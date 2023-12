Freizeit in Hückeswagen Der letzte Aufguss

Dabei ist die Sauna eigentlich der Teil eines Bades, der sich noch am ehesten zu tragen in der Lage ist. „Und abgesehen davon gibt es im Umkreis auch nicht wirklich Alternativen. In Radevormwald gibt es keine Sauna mehr, in Wermelskirchen wird auch über kurz oder lang Schluss sein, und die zwar neue, aber nur wenig attraktive Sauna in Wipperfürth ist für viele Hückeswagener auch keine echte Alternative“, sagt Thomas Nebgen. Auf der anderen Seite sind das H 2 0 in Remscheid oder das Mediterrana in Bergisch Gladbach doppelt oder auch dreimal so teuer – und auch aus dieser Warte heraus unattraktiv. Dabei hat die Bürgerbad gGmbH sogar versucht, die Rader Sauna weiterzuführen, was aber von der Stadtverwaltung direkt abgelehnt worden ist. Für die Bürgerbad gGmbH nicht ganz verständlich.