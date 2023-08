Bürgermonitor für Hückeswagen In der Mul herrscht das Fichten-Chaos

Großkatern · Susanne Schmitz und ihr Sohn Johannes sorgen sich um die Sicherheit von Wanderern und anderen Waldnutzern in der Mul, denn ein Waldbesitzer räumt das Durcheinander nicht auf. Die Gefahren in diesem Teil sind groß, eine Lösung – auch von Behördenseite – ist aber nicht in Sicht.

29.08.2023, 12:51 Uhr

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen

Ein paar Meter unterhalt des Wanderwegs plätschert der Purder Bach in der Nachmittagssonne. Die pure Idylle – könnte man meinen. Doch der Eindruck trügt. Sobald sich der Blick hebt, wird man gewahr, wie es hier in der Mul nahe der Ortschaften Klein- und Großkatern wirklich aussieht. Es bedarf nur eines einzigen Worts, um die Situation treffend zu beschreiben: Chaos. Im Wald herrscht das blanke Durcheinander. Wobei von Wald eigentlich schon seit mindestens vier Jahren nicht mehr die Rede sein kann, sind doch sämtliche Fichten vertrocknet und abgestorben.