Hückeswagen in der Corona-Pandemie : Verwaltung besuchen mit Termin

Hückeswagen in der Corona-Pandemie

Hückeswagen Mitarbeiter der Stadtverwaltung nutzen angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen wieder verstärkt die Möglichkeiten des Homeoffices. Der Bürgermeister appelliert daher an die Hückeswagener, ihre Angelegenheiten wenn möglich online oder telefonisch zu erledigen.

Die steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie erfordern wieder stärkere Kontaktbeschränkungen. Um dies zu ermöglichen und den Betrieb der Verwaltung sicherzustellen, werden die Mitarbeiter der Stadt in den nächsten Wochen wieder verstärkt die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice nutzen. Das teilt Bürgermeister Dietmar Persian mit. Dadurch seien sie zu den üblichen Öffnungszeiten jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichbar. „Für persönliche Besuche wird aber darum gebeten, Termine zu vereinbaren“, sagt er.