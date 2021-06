Talsperre in Hückeswagen : In der Bever schwimmt eine Rotwangen-Schmuckschildkröte

Großberghausen Ein Spaziergänger hat das Reptil bei Höhe entdeckt. Tierarzt Dr. Stephan Paufler geht davon aus, dass es von seinem Halter ausgesetzt wurde.

Ihr Lebensraum ist eigentlich Nordamerika, dennoch ist die Rotwangen-Schmuckschildkröte auch in hiesigen Breitengraden zu finden – in Terrarien oder kleinen Teichen von Tierhaltern. In Seen aber kommt sie nicht vor. Eigentlich. Denn ein solches Exemplar schwimmt zurzeit in der Bever-Talsperre. Der Hückeswagener Joachim Kutzner hatte die Schildkröte jetzt bei einem Spaziergang nahe des Wanderparkplatzes in Höhe entdeckt und richtigerweise festgestellt, dass es kein einheimisches Reptil ist.