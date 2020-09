Kleingartenanlage in Hückeswagen : Nach der Ernte folgt das große Aufräumen

Kleingartenanlage in Hückeswagen

Anatoli Ulrich (o.), Juri Gluschkow (u.) und Bianca Drenge bereiten ihre Kleingärten in Busenbach mit Spaten und Laubbläser auf die kalte Jahreszeit vor. Noch blühen die Herbstblumen in den prächtigsten Farben. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die Kleingärtner genießen die letzte Blütenpracht in ihren Beeten. Nun werden die Parzellen auf den Herbst und Winter vorbereitet.

Die Hecken sind geschnitten, der voraussichtlich letzte Rasenschnitt steht ebenfalls kurz bevor. Doch noch grünt und blüht es prächtig in der Kleingartenanlage Busenbach. Bunte Dahlien blühen mit den Rosenbüschen um die Wette. Im Garten von Bianca Drenge stehen zudem mehrere, über drei Meter hohe Sonnenblumen. „Im vorigen Jahr waren die Sonnenblumen sogar über vier Meter hoch“, sagt die leidenschaftliche Hobbygärtnerin. In ihrem Garten sind das Gemüse und Obst zum größten Teil abgeerntet. „Wir hatten jede Menge Weintrauben und so viele Tomaten, dass wir sie verschenkt haben“, sagt die Hückeswagenerin.