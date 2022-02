Hückeswagener Impfstelle : Impfstelle verabreicht zweite Boosterimpfung für bestimmte Personengruppen

Oberberg/Hückeswagen Ab sofort können sich gesundheitlich besonders gefährdete Menschen und Beschäftigte in Medizin- und Pflegeeinrichtungen eine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus geben lassen – auch in der Hückeswagener Impfstelle.

In der Hückeswagener Impfstelle am Bahnhofsplatz, aber auch an den beiden anderen in Gummersbach und Waldbröl sowie in den Impfmobilen, besteht für bestimmte Personengruppe ab sofort die Möglichkeit, auf die zweite Boosterimpfung. Nach einer Empfehlung der Ständige Impfkommission (Stiko) können sich Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus sowie Beschäftigte in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen können jetzt eine zweite Auffrischungsimpfung abholen, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle des Kreises mit. Das Land habe mit einem Erlass die Möglichkeit gegeben, entsprechende Impfangebote zu ermöglichen.