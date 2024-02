Diskussion in Hückeswagener Betriebsausschuss Immer noch kein klarer Plan fürs Hallenbad

Die Stadtverwaltung hat klar aufgezeigt, wie's nach mehr als drei Jahren seit der Schließung jetzt endlich mit dem Großprojekt Hallenbad vorangehen könnte – damit das noch was wird mit dem Neubau in diesem Jahrzehnt. Im Betriebsausschuss stellte sie am Donnerstagabend ihren Ablaufplan und ihre konkrete Strategie für die Umsetzung vor. Am Ende der Debatte stand aber erneut kein politischer Beschluss dazu. Der soll nun in der öffentlichen Ratssitzung am Dienstag, 5. März, folgen und wäre dann quasi der Startschuss eines auf die lange Dauer von vier Jahren angelegten Projekts. Dazu muss aber erst einmal eine politische Mehrheit gefunden werden, die sich in den zurückliegenden Sitzungen und den breiten Diskussionen der Fachausschüsse noch nicht abzeichnete.