Hückeswagen : Immer noch kein Beschluss zum „Klima-Notstand“

Hückeswagen Die für den Planungsausschuss vorgesehene Entscheidung wurde vertagt. Nun muss mal wieder der Stadtrat ran.

Die Kommunalpolitiker in Hückeswagen tun sich schwer mit Resolutionen. Beratungen dazu sind zäh wie Kaugummi, und am Ende steht erst mal lange kein Beschluss. So war‘s jetzt erneut im Planungsausschuss, als es wieder einmal um eine Resolution „zur Ausrufung des Klima-Notstandes“ ging. Das Klimabündnis Oberberg hatte im Mai eine entsprechende Bürger-Anregung nach der Gemeindeordnung an den Stadtrat gerichtet, die Grünen unterstützen das Anliegen.