Kommentar zum Hückeswagener Turnhallen-Ratsbeschluss Immer noch gute Chancen für eine schnellen Hallenbau

Dafür bedarf es aber einiger Voraussetzungen: Zunächst muss der Rat am 23. April mehrheitlich dafür stimmen. Schnellstmöglich muss das Grundstück erworben werden – ob das die Stadt über ihre Entwicklungsgesellschaft HEG macht oder das ein privater Investor übernimmt, ist dabei zweitrangig. Mit dem Landesbetrieb muss dringend eine Lösung her, wie die Zufahrt von der Bundesstraße aus gestaltet werden kann. Denn die Blumenstraße kommt dafür nicht wirklich infrage. Auch der Bebauungsplan muss schnellstmöglich geändert werden, was angesichts des Flächennutzungsplans machbar sein sollte – der sieht ohnehin eine Wohnbebauung und eine Sondernutzung für Einzelhandel vor. Da der Bürgermeister versichert, dass die Stadt bei einem entsprechenden Ratsbeschluss in sieben Wochen alles daransetzen wird, alles so schnell wie möglich umzusetzen, sollte mit den Planungen und dem Baubeginn für die Dreifachturnhalle in absehbarer Zeit begonnen werden können.