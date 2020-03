Hückeswagen in der Corona-Krise : Immer mehr Teilnehmer beim solidarischen „Balkonsingen“

Hückeswagen Ab Mittwoch, 1. April, wird in Hückeswagen allabendlich für eine Woche das Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ gesungen.

Seit zwei Wochen singen viele Menschen in Hückeswagen jeden Abend um 19 Uhr ein gemeinsames Lied – auch wenn sie wegen der Kontaktsperre inzeiten des Coronavirus räumlich getrennt sind und sich an den unterschiedlichsten Stellen der Stadt befinden. Sie stehen etwa auf ihrem Balkon, in der Eingangstür oder am geöffneten Fenster. „In manchen Straßen ist es für die Nachbarn ein fester Termin geworden: Sie singen zusammen, jemand unterstützt mit seinem Instrument, und sie vergewissern sich, dass es allen gut geht“, berichtet Inga Kuhnert. Die Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde koordiniert die Aktion „Balkonsingen“ für die Schloss-Stadt, die ihren Ursprung im vom Virus gebeutelten Italien hat..