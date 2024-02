Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen und LKG Scheideweg Im Tauf-Streit droht ein Ende der Zusammenarbeit

Im August wollten sich bei der LKG drei junge Menschen taufen lassen. Besonders wurde das dadurch, weil die Täuflinge wünschten, nicht in eine Kirchengemeinde aufgenommen beziehungsweise deren Mitglied zu werden. Das allerdings sieht das Kirchenrecht so vor – aus der Taufe durch eine ordinierte Person, Pfarrer oder Prädikant, erfolgt automatisch die Aufnahme in die Kirchengemeinde, in deren Name und Auftrag die Taufe vorgenommen wird.