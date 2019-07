Schützenfest Hückeswagen : Die „Spitzbuam“ spielten im Festzelt auf

Die Musiker aus Bayern heizten den Besuchern ordentlich ein. Foto: Susanne Katterwe. Foto: Susanne Katterwe

Hückeswagen Bereits zum vierten Mal war die Partyband aus Bayern in Hückeswagen zu Gast. Sie sorgten am Samstagabend im Partyzelt für Stimmung. „Es macht immer Spaß hier“, sagte Sänger Alois Zinnbauer über das Gastspiel im Bergischen.

„Die Jungs machen Stimmung!“ Diese Meinung teilten am Samstagabend viele Besucher des Schützenfestes im Partyzelt in der Hückeswagener Innenstadt. Gemeint waren damit die fünf Musiker der „Stoapfälzer Spitzbuam“, einer Stimmungs- und Partyband aus der Oberpfalz in Bayern. Sie waren bereits zum vierten Mal der Hauptakt beim Fest der Schützen und wurden ihrem Motto und Anspruch „Spitzen-Programm – Spitzen-Sound – Spitzen-Stimmung“ gerecht. Schon nach kurzer Zeit verließen die Majestäten und ihr Hofstaat ihre Sitzplätze auf der Bühne um den Tanz zu eröffnen. Anfangs füllte sich die Fläche eher zögerlich, doch nach und nach ließen die Leute sich mitreißen und feierten, sangen und tanzten ausgelassen mit den bayrischen Jungs – allen voran die jungen Männer und Frauen der Wipperfelder Schützenkapelle. Diese hatten zuvor selber auf dem Schlossplatz ein Platzkonzert gegeben, während im Rathaus die Insignien an die Majestäten des Hückeswagener Vereins vergeben wurden – die Königskette und die Prinzenkette. Letztere trug bereits zum zweiten Mal Felix Schönhaber, der vorher auch schon Schülerprinz gewesen ist und somit schon eine Weile dem Königshaus angehört.

Der König Gerd Happel trägt diesen Titel nun zum ersten Mal. Vergangenes Jahr hatte er sich beim Schießen auf die Königsscheibe unter den besten fünfzehn Schützen gegen die Konkurrenz durchgesetzt und die Kette für den einen Abend verliehen bekommen. Für dieses Wochenende bekam er sie erneut vom Bürgermeister überreicht, um sie beim Schießen am Montag eventuell an seinen Nachfolger weiterzugeben. Denn das Schützenfest ist bekanntlich der Abschluss des Schützenjahrs. „Am Mittwoch haben die Prinzenanwärter bereits geschossen, aber das Ergebnis kenne ich noch nicht. Das wird erst am Montag beim Königsschießen bekannt gegeben“, berichtet der Vorsitzende Stefan Lorsen. Seit vielen Jahren ist er schon der Chef unter den Hückeswagener Schützen und somit auch der Organisator des Samstagabends. „Das Schützenfest, als Jahresabschluss, ist schon immer eine echte Party und das feiern wir dann gerne größer und ausgelassen“, sagt er.

Info Eine Gruppe aus der bayerischen Oberpfalz Die Band „Stoapfälzer Spitzbuam“ kommen aus der Oberpfalz und spielen einen Mix aus Rock, Pop, Schlagern und Volksmusik. Die Band gibt es seit 1992, heute touren sie deutschlandweit auf Volksfesten. Die fünfköpfige Band besteht aus Alois, Manuel, Stefan, Johannes und Thomas. Mehr unter www.stoapfaelzer-spitzbuam.de.

Zu der bayrischen Band besteht mittlerweile ein freundschaftlicher Kontakt und nachdem sie in den letzten drei Jahren nicht in Hückeswagen gespielt hatten, war die Freude umso größer, dass es in diesem Jahr wieder geklappt hatte. „Es ist wie immer ein Spaß, mit euch hier in Hückeswagen zu feiern!“, verkündete Alois Zinnbauer, Sänger und Musiker der „Spitzbuam“. Den ganzen Abend über spielten sie eine Mischung aus Stilen wie Rock und Volksmusik, bei der für jeden Geschmack etwas dabei war – und zeigten dabei musikalisch und stimmlich viel Talent.