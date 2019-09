Hückeswagener Grundschulen : Im Oktober müssen die i-Dötzchen von 2020 angemeldet werden

Hückeswagen Hückeswagener Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2013 und 30. September 2014 geboren worden sind, müssen Anfang Oktober an einer der beiden hiesigen Grundschulen angemeldet werden.

An der Löwen-Grundschule, Kölner Straße, sind Anmeldungen möglich am Montag, 7. Oktober, 9 bis 18 Uhr, Dienstag, 8. Oktober, 9 bis 15 Uhr, und Mittwoch, 9. Oktober, 9 bis 13 Uhr. Die Grundschule Wiehagen, Blumenstraße, nimmt die Anmeldungen am Dienstag, 8. Oktober, 8.30 bis 15 Uhr, und Donnerstag, 10. Oktober, 8.30 bis 18 Uhr, entgegen. Die Eltern werden gebeten, sich in der letzten Septemberwoche, 23. bis 27. September, einen Termin an ihrer Wunschschule geben zu lassen. Die Löwen-Grundschule ist täglich von 7.30 bis 12 Uhr unter Tel. 02192 2871 zu erreichen, die Grundschule Wiehagen jeweils von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 02192 933349.