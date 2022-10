Hückeswagen vor 20 Jahren : Vandalismus am Pavillon kurz nach der Einweihung

Hückeswagen Am 31. Oktober 2002 war der restaurierte historische Pavillon im Rosengarten eingeweiht worden, den der Bergische Geschichtsverein vor dem Abriss gerettet hatte. Wenige Stunden später waren die Scheiben zerstört worden.

Fast wäre er auf der Müllhalde gelandet, doch der Bergische Geschichtsverein (BGV) unter dem Vorsitz von Karl-Rainer Illgen hatte ihn vor dem Abriss retten können: Der Pavillon im Rosengarten, längst ein Schmuckstück im Bereich des Schlosses, sollte vor 20 Jahren dem Neubau eines Mehrfamilienhauses an der Bongardstraße weichen. Und der BGV hatte sich dafür starkgemacht, das historische Kleinod an anderer Stelle neu aufzubauen. Ausgesucht worden war der Rosengarten, wo das achteckige Häuschen seither auf einem niedrigen Sockel steht. Am 31. Oktober 2002 war er mit einer kleinen Feierstunde im Heimatmuseum offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. An diesem Tag hatte auch die die Sparkasse ihr Jubiläum gefeiert, die 150 Jahre zuvor in Hückeswagen gegründet worden war. Das Kreditinstitut hatte die sehr aufwändige Restaurierung des alten Pavillons finanziert.