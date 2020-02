Schulranzentreff im Kultur-Haus Zach : Schulranzen werden zu Hightech-Geräten

Hückeswagen Fakten + Hintergrund Der 15. Schulranzentreff im Kultur-Haus Zach war erneut sehr gut besucht. An den perfekten Tornister haben Eltern und Kinder oft unterschiedliche Ansprüche. Die Fachberater gaben daher wichtige Tipps für die richtige Auswahl.

Elf Fachgeschäfte, Einrichtungen und Dienstleister gaben Eltern und Kindern am Samstag beim Schulranzen-Treff im Kultur-Haus Zach wertvolle Tipps zum Schulstart. Neben der großen Auswahl an Tornistern bot die 15. Auflage auch kostenfreie Angebote wie Hör- und Sehtests, Zahnprophylaxe, selbstgemixte Smoothies und Erinnerungsfotos mit neume Ranzen.

Tornisterangebot ist Magnet Spiel- und Lederwarenhändler Uwe Heinhaus hatte etwa 350 Ranzen-Modelle von vier bekannten Markenherstellern zum Schulranzentreff mitgebracht. Schon zu Beginn der Messe um 10 Uhr war der Andrang groß. Die Besucher kamen teilweise aus Köln und Bonn, um die vielen nützlichen Angebote des Schulranzen-Treffs zu nutzen. Die Auswahl fiel nicht leicht. Carina Behrent und Sohn Tom (5) hatten nach einstündiger Suche eine engere Auswahl an Ranzen vor sich stehen. „Die Auswahl ist groß. Es gilt den zu finden, der am besten passt und der davon am schönsten ist“, sagte die Radevormwalderin. Die Schulranzen sind der Hauptanziehungspunkt der Messe für Schulanfänger.