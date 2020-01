Hückeswagener Altstadt : Im „Kö 3“ wird wieder gezapft

Hückeswagen Pächterin Birgit Bergfeld führt das beliebte Altstadtlokal nun alleine.

Die Kneipenszene in der Schloss-Stadt ist nach der Schließung der Eckkneipe „Alt Hückeswagen“ an der oberen Islandstraße zum Jahresende erneut geschrumpft (die BM berichtete). Davor hatten zuletzt das Haus Hartmann an der Schnabelsmühle sowie die Gaststätte Hager an der Grünestraße den Betrieb eingestellt. Über Weihnachten war auch das „Kö 3“ an der namensgebenden Kölner Straße mehrere Wochen lang geschlossen, nun dringt wieder Licht durch die großen Fenster: Birgit Bergfeld hat die Gaststätte als alleinige Pächterin wiedereröffnet, nachdem sich ihr Partner aus dem Geschäft zurückgezogen hatte.