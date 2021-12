Ehrenamtlicher Arbeitskreis beschenkt Hückeswagener Altenzentrum : Der Arbeitskreis sorgt für Weihnachtsstimmung im Johannesstift

Hückeswagen Der ehrenamtliche Arbeitskreis des Altenzentrums Johannesstift hat jetzt auf Bestellung Weihnachtspräsente für die Bewohnergefertigt und übergeben. Sie dienen als Ersatz für den corona-bedingt ausgefallenen hausinternen Weihnachtsmarkt.

Die ehrenamtlichen, fleißigen Bastlerinnen des Arbeitskreises haben sich auch in diesem Jahr nicht von Corona & Co. abhalten lassen, weihnachtliche Überraschungen zu produzieren. „Eigentlich war ein kleiner, hausinterner Weihnachtsmarkt geplant, bei dem der ehrenamtliche Arbeitskreis des Johannesstifts einen Stand mit den tollen Präsenten bestückt hätte“, berichtet Anke Weiler, Leiterin des Sozialen Dienstes des Altenzentrums. Da dies aufgrund steigender Fallzahlen jedoch abgesagt werden musste, konnten die Bewohner, Besucher und Mitarbeiter eine Bestellung beim Sozialen Dienst abgeben. „Auch steht montags und donnerstags ein kleiner Wagen mit Marmelade, Plätzchen und gestrickten Socken oder Handschmeichlern im Kiosk bereit, falls der eine oder andere noch ein schönes Weihnachtsgeschenk benötigt oder sich selbst eine Freude machen möchte“, berichtet Anke Weiler. Der Erlös komme wie immer den Bewohnern des Altenzentrums Johannesstift zugute.

Wer noch auf der Suche nach einem individuellem Weihnachtsgeschenk ist, sollte sich mal das Schaufenster der Raiffeisenbank an der Bahnhofstraße anschauen. Denn dort sind allerlei Hand- und Bastelarbeiten ausgestellt, die vom ehrenamtlichen Arbeitskreis des Johannesstiftes hergestellt wurden. Und wer Lust zum Basteln, Stricken, Handarbeiten jeder Art hat und im Arbeitskreis mitarbeiten will, kann sich mit Leiterin Ursula Schönrath unter ☏ 02192/1307 in Verbindung setzen.

Zudem hat das Johannesstift in der Glashalle unterhalb des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz einen Weihnachtsbaum aufgestellt, an dem Kugeln mit Wünschen von Menschen und Organisationen hängen, denen es nicht so gut geht. Jeder Passant kann sich eine Kugel mitnehmen und den vermerkten Wunsch erfüllen.