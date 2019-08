Hückeswagen vor 50 Jahren : Außergewöhnlicher Bretterfund in der Pauluskirche

Hückeswagen Zu Beginn der Sanierung der Pauluskirche vor 50 Jahren wurden auf der Empore spezielle und jahrhundertealte „Sitzplatz-Reservierungen“ entdeckt.

Ort des Geschehens war die Pauluskirche, da zu diesem Zeitpunkt eine umfangreiche Sanierung begann. Nachdem am 10. August 1969 noch ein Gottesdienst gefeiert worden war, begann ein paar Tage später der Abbruch der Empore, die vollkommen marode war und eine Gefahr für die Besucher darstellte. Am 27. August 1969 berichtete dann Reporter Theo Dörpinghaus für die Bergische Morgenpost über die Geschehnisse. Hauptthema waren die Schäden an der Substanz, die wesentlicher größer gewesen waren, als zuvor sichtbar. Doch im zweiten Teil seines Berichts kommt der für die Kirchenhistoriker spannende Teil: Man fand auf der Empore alte Bretter, in die Namen, Jahreszahlen und Verse eingeritzt waren. Alle mit der beschrifteten Seite nach unten. Mindestens zwei von ihnen trugen ein Datum vor 1781. Das ließ nur einen Schluss zu: Diese Bretter mussten aus der Nikolauskirche stammen, dem Vorgängerbau der Pauluskirche, und waren beim Nachfolgebau wiederverwendet worden. Denn die Nikolauskirche war 1753 und 1760 bei Stadtbränden schwer beschädigt und schließlich ab 1781 abgerissen worden.