Hückeswagen vor 90 Jahren : Katholische Volksschule wird gebaut

Hückeswagen In der Zeit der Weltwirtschaftskrise wurden im damaligen Rhein-Wupper-Kreis nur zwei Schulneubauten genehmigt. Einer davon in Hückeswagen.

Am 12. April 1930, vor also 90 Jahren, begann der Bau der Katholischen Volksschule, Am Kamp. Es entstand das Gebäude, in dem später die Katholische Grundschule (KGS) untergebracht wurde, die vor einigen Jahren in der Löwen-Grundschule aufging. Der damalige Bürgermeister Richard Leyhausen umschrieb die Stimmungslage bei der Eröffnung am 2. Juni 1931 rückblickend auf die Weltwirtschaftskrise so: „Der Beschluss erfolgte in einer Zeit, die nicht angetan war, um Pläne zu schmieden und Häuser zu bauen. Aber es ist um die Not der Kinder gegangen.“ Im ganzen Regierungsbezirk Düsseldorf wurden zu dieser Zeit nur zwei Schulbauten genehmigt: einer in Leichlingen und der andere in Hückeswagen. Der evangelische Pfarrer Emil Hasenburg gab dann noch einen indirekten Hinweis auf einen innerpolitischen Konflikt, der davon gekennzeichnet war, dass sich Kommunisten und Nationalsozialisten heftig bekämpften. Es sei „viel Trennendes“ in der Gesellschaft, stellte er drei Jahre vor der Machtergreifung Hitlers fest. Aber die Kinder seien wichtiger.