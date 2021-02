Illegale Entsorgung in Hückeswagen : Wer wirft seinen Hausmüll mitten in die Natur?

Am Wochenende wurde illegal Müll entsorgt am Feldweg zwischen Erlensterz und dem Tierfriedhof. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Immer wieder landet Müll illegal im Wald. So auch am vergangenen Sonntag. Der Hausmüll wurde inzwischen vom BAV entsorgt. Sollte ein Verursacher ausfindig gemacht werden, erwartet ihn eine empfindliche Strafe.

Diese Umweltsauerei fiel am Sonntag natürlich sofort ins Auge, zumal auf den Feldweg zwischen Erlensterz und dem Tierfriedhof an der K 1 angesichts des sonnigen Wetters viele Spaziergänger unterwegs gewesen waren: Direkt am Wegrand, im Unterholz, hatten Unbekannte offenbar ihren Hausrat illegal entsorgt. Diverse Mülltüten, teils in einer ausrangierten Sporttasche, Kartons und sogar Styropor war dort abgelegt worden. Nachdem das Ordnungsamt der Stadt einen entsprechenden Hinweis erhalten hatte, informierte das den Bergischen Abfallwirtschaftsverband (BAV), der für die Beseitigung von wildem Müll zuständig ist