Hückeswagens größter Arbeitgeber nach dem Hochwasser : Scholz erhält Info zu Klingelnberg

Hückeswagen Die IG Metall berichtete Bundesfinanzminister und SPD-Bundeskanzlerkandidat Olaf Scholz über die Lage des Hückeswagener Unternehmens nach dem Hochwasser.

Die Situation beim größten Unternehmen der Schloss-Stadt nach der Hochwasser-Katastrophe war jetzt auch Thema eines Gesprächs zwischen Marko Röhrig, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Remscheid-Solingen, und Bundesfinanzminister und SPD-Bundeskanzlerkandidat Olaf Scholz . Im Mittelpunkt der Videokonferenz stand die Lage der örtlichen Betriebe und deren Beschäftigten in den Flutgebieten. Dabei ging es vor allem um Klingelnberg, dessen gut 650 Beschäftigte am Standort Peterstraße mit den Folgen der Flut zu kämpfen haben. Dort war Mitte Juli fast das gesamte Betriebsgelände überschwemmt worden, so dass lange nicht produziert werden konnte. Zudem konnten fertige, aber durch die Flut zerstörte Maschinen nicht ausgeliefert werden. Ersten Schätzungen der Geschäftsführung zufolge liegt der Gesamtschaden zwischen 55 und 65 Millionen Euro (die BM berichtete).

Scholz zeigte sich betroffen von der anhaltend schwierigen Situation für Betriebe und Beschäftigte, heißt es in der Pressemitteilung der Gewerkschaft. Kurzfristige Lösungen im Zuge der Soforthilfe seien vom Bund und den Ländern rasch auf den Weg gebracht worden. „Die Hochwasser-Katastrophe war eine nationale Katastrophe, der wir gemeinsam und solidarisch begegnen müssen“, wird der Bundesfinanzminister zitiert. Mit den jüngsten Entscheidungen für einen Wiederaufbaufonds hätten die Betriebe vor Ort eine klare Perspektive erhalten, dass sie die Arbeit – so schnell es irgendwie geht – wiederaufnehmen könnten. Auch sieben Wochen nach der verheerenden Flut sei für viele Betriebe und ihre Beschäftigten noch nicht deutlich, wie die Zukunft aussehen werde.

„Viele Beschäftigte haben große Verluste erlitten. Wenn jetzt noch der Arbeitsplatz in Gefahr geriete oder gar verloren ginge, wäre das eine Katastrophe“, betonte Röhrig. „Darum muss die Politik dafür sorgen, dass die beschlossenen Hilfen nun schnellstmöglich und unkompliziert bei den Menschen und in den Betrieben ankommen.“ Der 1. Bevollmächtigte berichtete, dass die Firma Klingelnberg die IG Metall aufgefordert hätte, in Tarifverhandlungen einzutreten und über Belegschaftsbeiträge zu verhandeln. „Rasche Hilfe brauchen wir also auch bei Klingelnberg“, betonte Röhrig. Derzeit lässt die IG Metall die Zahlen und Handlungsoptionen prüfen, um mit ihren Mitgliedern bei Klingelnberg in einer Mitgliederversammlung die Situation und die weiteren Schritte zu beraten.