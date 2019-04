Hückeswagen : Vier Friedhofsbänke aus HVV-Restvermögen

Hückeswagen Das Vermögen des aufgelösten Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsvereins (HVV) wird jetzt verteilt.

Als Industrielle, Tuchmacher, Apotheker und der damalige Bürgermeister 1887 den Heimat-, Verkehrs- und Verschönerungsvereins (HVV) aus der Taufe hoben, war das vor allem dem Zeitgeist zuzuschreiben. Jetzt, 132 Jahre später, gibt es ebenfalls Vereine in der Schloss-Stadt, die sich um die Attraktivierung Hückeswagen kümmern. Das sind vornehmlich das Stadtmarketing und der Ein-Euro-Verein. Der HVV hatte sich Ende November aufgelöst, weil einfach kein Nachwuchs mehr zu finden war. Nun geht es an die Verteilung des Vereinsvermögens. Zu sehen ist davon etwas auf dem Friedhof Am Kamp, wo vier neue Bänke stehen. Finanziert wurden sie aus einem Teil des Restvermögens des HVV.