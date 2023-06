Schiet-Thema für Hückeswagen Verzicht auf „Beutel-Nachweis“

„Man kann‘s auch übertreiben!“: SPD-Fraktionschef Jürgen Becker sprach aus, was die meisten anderen Ratsherren und -damen quer durch die Parteien offenbar dachten: Sie lehnten in ihrer vorigen Sitzung einen Antrag der CDU ab. Zielsetzung der Christdemokraten war es, alle Hundebesitzer der Stadt dazu zu verdonnern, künftig immer Beutel für Hundekot bei sich zu tragen, wenn sie ihren Vierbeiner Gassi führen, und dieses an sich durchaus sinnvolle Zubehör im Falle einer Kontrolle durch Ordnungskräfte auch jederzeit bereitwillig zu präsentieren. Dazu hätte es einer Ergänzung der „Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Hückeswagen“ bedurft. Auf eben die zielte der CDU-Antrag ab.