Aufregung in Hückeswagen Hund hetzt Reh in Treppengeländer

Gegen 16.20 Uhr traf die Feuerwehr in dem Garten an der Hermann-Löns-Straße ein. In Absprache mit dem zuständigen Jagdpächter Manfred Hücker wurde das Tier schließlich befreit. „Ich habe dem Reh eine Decke über den Kopf gelegt, während die Feuerwehr mit einem Spreizer die Streben des Geländers auseinandergedrückt hat“, berichtete Hücker über die Befreiungsaktion auf Anfrage unserer Redaktion. In eine Decke gewickelt wurde das Tier in einer Wanne im Auto zum Waldrand in Hambüchen gebracht und konnte dort wieder in die Freiheit entlassen werden. „Das Reh hat uns kurz angeguckt und ist dann ganz normal abgesprungen“, berichtete der Jäger.