Fitnesstrend in Hückeswagen : „Rudelhullern“ an Bever als Vorgeschmack auf Ohana-Kurse

Großberghausen Der Verein Ohana Familienbildung hatte zur öffentlichen Hula-Hoop-Stunde in der Nähe der Bever-Talsperre eingeladen. Nach den Sommerferien startet dann ein entsprechender Kursus.

Vor 62 Jahren kam der Hula-Hoop-Reifen aus den USA auch nach Deutschland, jetzt erlebt das einstige Spaßgerät für Kinder eine Renaissance im Fitnessbereich. In Hückeswagen fügt der Verein Ohana Familienbildung diese Trendsportart nun in sein vielfältiges Programm ein. Auf einer Wiese am Freizeitparadies „Beverblick“ gab es dazu am Samstag eine kostenfreie Schnupperstunde. „Wir machen heute ,Rudelhullern’“, kündigte Nina Brzezina an. Die Dozentin hatte bunte Hula-Hoop-Reifen in verschiedenen Größen mitgebracht, die nicht lange liegen blieben. Hula-Hoop-Freunde aller Altersklassen kamen zu dem Termin, um gemeinsam den Reifen um die Hüften schwingen zu lassen. Auch Campinggäste – von der Großmutter bis zum Enkelkind – versuchten ihr Glück und hatten den Dreh recht schnell raus.