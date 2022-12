Hündin begeistert Hückeswagener Schüler Yuma unterstützt Realschulunterricht

Die Ausbildung hatte sich über acht Block-Tage hingezogen, an denen die Hundedame vor allem in der Praxis gelernt hatte, wie sie sich in der Begleitung zu verhalten habe. „Für mich war dann die Theorie gedacht“, erzählt Saskia Linzer und schmunzelt. „Die Therapeutin macht solche Ausbildungen regelmäßig – und Yuma hat sehr gut darauf angesprochen. Sie scheint dafür offensichtlich prima geeignet zu sein.“ An der Wand im Klassenzimmer hängt das Zertifikat, das bescheinigt, dass die Hündin im Unterricht dabei sein darf. „Yuma ist nicht nur in der 6d, sondern auch in anderen Klassen. Nur wenn ein Kind eine Allergie hat, ist sie in der Schulstunde eben im Sekretariat. Das kann sie auch wunderbar“, versichert ihre Halterin. An zwei Tagen in der Woche ist die Hündin mit ihrer Besitzerin im Unterricht.