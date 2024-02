Hückeswagenerin ist Psychologische Beraterin Perspektivwechsel durch Einzelgespräche

Wichtig ist Kristina Kelm, dass sie keine Psychotherapie anbietet. „Das ist ein großer Unterschied zur Psychologischen Beratung“, unterstreicht sie. In ihrem Angebot geht es darum, das sich übrigens an Selbstzahler richtet, eine Begleitung beim jeweiligen, ganz individuellen Thema zu sein. „Diese Themen haben keinen Krankheitswert! Das bedeutet, dass ich etwa keine Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen behandele, sondern mich mit Menschen in Lebenssituationen beschäftige, die sie aktuell stark belasten“, erläutert Kristina Kelm. Diese können etwa ein Todesfall im engen Umfeld sein, Überlastung am Arbeitsplatz oder über lange Zeit antrainierte Glaubenssätze, die einen in der Entwicklung einengen. „Ich stelle hier eine neutrale Person dar, die zuhört und Ratschläge gibt. Es geht häufig um einen Perspektivwechsel, denn die Lösungen liegen in der Regel ins uns“, sagt sie.