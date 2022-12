Offener Adventskalender in Hückeswagen Hospizverein öffnet 18. Kalendertürchen

Der neu gestaltete Raum war am Sonntag mit zahlreichen Teelichtern geschmückt; an den Wänden hingen Bilder mit Sternen – wobei jeder der 26 Sterne für einen Menschen steht, der in diesem Jahr von den „Weggefährten“ begleitet worden und gestorben war. Etwa 60 bis 70 Personen werden regelmäßig von den Sterbebegleitern betreut. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr neue Ehrenamtler gewinnen können und werden für August neue Kurse anbieten“, kündigte Koordinatorin Tanja Wagner an.