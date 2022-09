Hospizgruppe Hückeswagen : „Die Weggefährten“ wollen weiter auf sich aufmerksam machen

Hückeswagen Erstmals nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte die Mitgliederversammlung wieder vor Ort stattfinden. Größere Treffen finden in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde Lindenbergstraße statt.

Nach den Einschränkungen in der Zeit der Pandemie finden in diesem Jahr wieder mehr Veranstaltungen statt. So laden „Die Weggefährten“ für Sonntag, 2. Oktober, zu einem Konzert mit Dr. Mojo ins Gemeindezentrum Lindenberg ein. Für den 19. November ist ein Mitsingkonzert mit der Fährfrau Alwine Deege in der Wiehagener St.-Katharina-Kirche geplant. Die Feierabendmärkte in Hückeswagen morgen, Donnerstag, 17 bis 21 Uhr, und am 29. September sowie das Altstadtfest am 11./12. September will die Hospizgruppe nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen – mit einem Waffelstand auf der Bahnhofstraße sowie am zweiten September-Wochenende, jeweils von 14 bis 18 Uhr, in den Räume der Hospizgruppe für eine kleine Pause bei Kaffee und Kuchen.