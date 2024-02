Am 23. Februar in Hückeswagen Horst Hellerling – der Mann, der immer lacht, wird 95

Die Knie machen nicht mehr mit. Arthrose. „Ein mechanischer Schaden“, nennt es Horst Hellerling. Andere in seinem Alter wären längst in ein Seniorenheim umgezogen, für den gebürtigen Berliner aber „kommt dette nich infrage“, wie er es in seinem Heimatdialekt sagen würde. „Ich mache alles, damit ich hierbleiben kann“, sagt der 94-Jährige mit Blick auf sein Haus nahe dem „Kratzkopf“. „Mein innigster Wunsch ist es, datt se mich hier raustragen“, berlinert er in seiner unnachahmlichen Art – und grinst dabei, wie es eben nur Horst Hellerling in solch einer Situation tun kann. Das Grinsen wird noch breiter, als er anfügt: „Ich ess nicht so viel, damit ich dann nicht so schwer bin. . .“