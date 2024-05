Feuerwehr Hückeswagen Holter Feuerwehrfahrzeug für die Ukraine

Hilfe in der Not – so könnte man das Engagement der Hückeswagener Feuerwehr umschreiben. Denn bei der Löschgruppe Holte war 25 Jahre lang ein sogenanntes Tragkraftspritzenfahrzeug im Einsatz. Das Feuerwehrfahrzeug mit Baujahr 1998 war mittlerweile zu alt geworden – und man entschied sich 2023, dies durch ein neues, moderneres Fahrzeug zu ersetzen.