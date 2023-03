Kriminalität in Hückeswagen Hoher Sachschaden nach Vandalismus in Grundschule

„Unter anderem wurden Abflüsse der Waschbecken verstopft und die Wasserhähne aufgedreht“, teilte Polizei-Sprecherin Monika Treutler am Mittwoch mit. Als die Tat tags zuvor vom Hausmeister entdeckt worden war, stand das Wasser in mehreren Klassenräumen etwa zwei Zentimeter hoch und tropfte durch die Decke in die darunter liegende Etage. Zudem beschmierten die Unbekannten Böden, Wände und Geländer mit Farbe.