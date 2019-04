Ostern 2019 : Hofgemeinschaft erwartet die Geburt der Osterlämmchen

Hückeswagen Das Leben auf dem Hof des Vereins „Lebendige Inklusion“ in Niederlangenberg hat sich eingespielt. Möglichst inklusiv und autark lautet das Motto. Zu Ostern gibt es ganz eigene Rituale und Erlebnisse – vom Eierfärben bis zum Tiernachwuchs.

Mit Spannung warten die Bewohner der Hofgemeinschaft „Lebendige Inklusion“ in Niederlangenberg auf tierischen Nachwuchs. Sechs Küken sind bereits geschlüpft, die Geburt der Lämmer steht kurz bevor. Auf dem Inklusionshof gibt es ganz eigene Rituale zum Osterfest. So werden die Betreuer mit den Bewohnern die Eier aus der eigenen Hühnerhaltung bunt färben (s. Info-Kasten). „Wir nehmen dazu kleine Pflanzenblätter, die mit Seitenstrümpfen fixiert werden, und kochen die Eier in Pflanzenfarbe. Das gibt eine tolle Struktur“, sagt Beate Müllers, Geschäftsführerin des Vereins „Lebendige Inklusion“. Auch ein kleines Osterfeuer in einer Feuerschale ist geplant. Es sind die kleinen Dinge, die die Vorfreude auf Ostern verstärken. „Viel Trubel ist nur dosiert möglich“, verdeutlicht Beate Müllers. Die Bewohner mit körperlicher und geistiger Einschränkung benötigen feste Rituale und eine reizarme Atmosphäre. Darauf nehmen die Betreuer Rücksicht.