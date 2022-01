Hückeswagener bleiben optimistisch : Hoffnungen und Wünsche fürs neue Jahr

Hückeswagen Die Bergische Morgenpost hat 22 Personen aus Hückeswagen gefragt, was sie sich für das neue Jahr wünschen. Viele Antworten beschäftigen sich mit einem guten und respektvollen Miteinander trotz unterschiedlicher Ansichten. Aber auch die schnelle Sanierung des Bürgerbads ist ein großer Wunsch.

Hans-Georg Breidenbach „Uns allen hat diese Pandemie in den letzten zwei Jahren in Sachen Sport und Gesellschaft doch so einiges abverlangt“, sagt Hans-Georg Breidenbach, Vorsitzender des Stadtsportverbands. „Wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir alle wieder zur Normalität zurückkehren können.“ Dazu zähle auch, dass das Bürgerbad so schnell wie möglich wieder genutzt werden kann. Ein weiterer Wunsch des SSV ist es, mit dem Sportplatzhaus im neuen Jahr in die Förderung des Landes NRW zu kommen und mit der Sanierung sowie dem geplanten Anbau starten zu können.



Anke Weiler, Leiterin der Sozialen Betreuung im Altenheim Johannesstift, wünscht sich eine allgemeine Impfpflicht. „Die Impfpflicht nur für die Pflege sorgt für eine hohe Kündigungswelle, welche die ohnehin schon angespannte Situation zusätzlich verschlimmert.“ Bei den Bewohnern stehen Gesundheit, ein langes Leben ohne Corona, Nähe, Umarmung und Freunde treffen besonders hoch im Kurs.



Karlheinz Rennau, Leiter der Montanusschule, hofft auf mehr Zwischenmenschlichkeit: „Ich wünsche uns allen viel mehr (wertvolle) Begegnungen als im abgelaufenen Jahr.“



Dietmar Persian In der letzten Ratssitzung sprach Bürgermeister Dietmar Persian vom Vertrauen, das die Menschen in Hückeswagen zueinander haben, der Stadtrat zur Verwaltung und umgekehrt. Und natürlich auch das Vertrauen der Menschen in den Firmen und Vereinen untereinander. „Gegenseitiges Vertrauen soll auch in 2022 die gute Basis aller unserer Arbeit sein“, sagt Persian.



Birgit Sköries Weniger Einschränkungen durch Corona würde die Schulleitung der Realschule freuen: „Unser Wunsch ist es, endlich wieder in die Gesichter unserer Schülerinnen und Schüler blicken und wieder ‚normal‘ unterrichten zu können“, sagt Rektorin Birgit Sköries.



Monzer Alagi Die Apotheker sind seit Beginn der Pandemie besonders gefordert. „Mein Wunsch wäre, dass wir es alle ins neue Jahr gesund und munter schaffen, und dass wir liebevoll und respektvoll zueinanderstehen, unabhängig von den Meinungsverschiedenheiten“, sagt Monzer Alagi von der Oberbergischen Apotheke.



Claudia Sträter Der Löwen-Grundschule steht im neuen Jahr der große Umzug bevor. Darauf bezieht sich der Wunsch von Schulleiterin Claudia Sträter: „Ich wünsche der Schulgemeinde der Löwen-Grundschule, dass möglichst alle gesund bleiben beziehungsweise gut genesen und einen geglückten Umzug in unser neues Schulgebäude. Ich freue mich auf eine weiterhin sehr gute und kooperative Zusammenarbeit mit der Stadt Hückeswagen.



Iris Kausemann, Vorsitzende der beiden örtlichen Geschichtsvereine, wünscht allen Bürgern ein gutes 2022, und das alle pandemiebedingt weiter zusammenwachsen und füreinander da sind. „Ich wünsche mir, dass unsere Onlineangebote, sei es die Digitalisate auf der Homepage des BGV Abteilung Hückeswagen oder die über 7000 historischen Fotos der BZG auf Flickr genutzt werden und Freude schenken. Und natürlich würde ich mich über neue Mitglieder und Unterstützer ganz besonders freuen, denn nur gemeinsam sind wir stark.“



Sven Raik Bernick Künstler Sven Raik Bernick hofft, dass die Stadt Hückeswagen aus ihrem teils corona-bedingten Schlaf erwacht und ihr Potential der Altstadt und des Schlosses nutzt, um die Menschen wieder zusammen zu bringen und zu verbinden – und das mit Kunst und auch mit anderen schönen Events. „Für mich als Künstler wünsche ich mir, dass sich wieder eine gewisse Kontinuität und Sicherheit in Bezug auf Ausstellungen einstellt und tolle neue Projekte eintrudeln. Und natürlich viele kreative Ideen für eigene künstlerische Arbeiten.



David Visse Endlich wieder etwas mehr Normalität für das Jugendzentrum wünscht sich das Leitungsteam. Andrea Poranzke liegt es am Herzen, wieder ein normales Kinderdorf im Sommer anbieten zu können. David Visse wünscht sich einen neuen Streetworker für die Stadt und dass die Jugendlichen entlastet werden und sich ohne Einschränkungen entwickeln können.



Andrea Poranzke „Für das Stadtmarketing wünsche ich mir eine Verschmelzung mit der Werbegemeinschaft und das wir es gemeinsam schaffen, Hückeswagen zu einer interessanten und vielseitigen Einkaufsstadt zu gestalten. Das alle an einem Strang ziehen und neue Ideen mit entwickeln“, sagt Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke. Für die örtliche Wirtschaft wünscht sie sich, dass alle Firmen gute Geschäfte abschließen und sich in Hückeswagen neue und vielversprechende Firmen ansiedeln. „Außerdem gibt es einige neue Ideen, von denen ich mir erhoffe, dass wir diese gemeinsam mit den Firmen umsetzen können.“



Claudia Paradies Für das Jahr 2022 wünscht Claudia Paradies, Schulleiterin der Grundschule Wiehagen, allen weiterhin viel Kraft, Geduld und Energie. „Ich hoffe, dass wir an der GGS Wiehagen viele schöne Augenblicke miteinander erleben werden. Besonders freue ich mich auf unser Zirkusprojekt und wünsche mir von Herzen, dass es stattfinden kann.“



Detlef Bauer vom Trägerverein des Kultur-Haus Zach würde es begrüßen, wenn junge Hückeswagener sich für die Aufgaben rund ums Haus Zach interessieren würden, denn der Verein drohe zu überaltern. „Wir wünschen uns außerdem, das Haus Zach wieder voll bestuhlen zu können, damit uns nicht das Geld ausgeht, denn ein weiteres Jahr mit Pandemie bedingten Ausfällen wird uns eventuell in finanzielle Nöte bringen“, sagt Bauer. Auch Mitgliedschaften würden helfen.



Peter Biesenbach NRW-Justizminister Peter Biesenbach wünscht sich, in Hückeswagen im neuen Jahr wieder gemeinsam Feste feiern zu können. „Ich habe, wie viele andere, zum Beispiel das Altstadtfest wie den Hüttenzauber schon schmerzlich vermisst und trauere bereits um den Kolping-Karneval oder unseren kleinen, aber feinen Rosenmontagszug“, sagt der Hückeswagener. „Für das politische Leben wünsche ich uns den Beginn der Gespräche und Diskussionen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes NRW mit Entwicklungszielen für die Stadt Hückeswagen mit Leben erfüllt werden kann. Hückeswagen sollte sich an dem Modellprojekt ‚Global Nachhaltige Kommune in NRW‘ beteiligen.“



Inga Kuhnert Kirchenmusikerin Inga Kuhnert appelliert an die Geduld: „Das Virus lässt nicht locker. Deshalb wünsche ich uns für 2022 vor allem Zuversicht und Gelassenheit, viel Energie und Menschlichkeit. Und natürlich gemeinsames Singen und Musizieren ohne Einschränkungen.“



Adrian Borner, Vorsitzender der DLRG Hückeswagen, hofft auf ein möglichst schnelles Ende der Pandemie, damit auch Veranstaltungen wie das Drachenboot-Rennen und das DLRG-Sommerfest wieder stattfinden können. „Dazu wünsche ich mir, dass das Hallenbad für unsere Schwimmausbildung möglichst schnell wieder öffnet.“



Karsten Binder Der Feuerwehrchef sagt: „Das zurückliegende Jahr hat uns überdurchschnittlich viele Einsätze beschert. Unsere Einsatzkräfte sowie viele überörtliche Kräfte haben enorme Leistungen vollbracht und ihre ganze Kraft eingesetzt, um Menschen vor gewaltigen Wassermassen, Sturmschäden sowie Bränden zu schützen. Ich wünsche uns fürs kommende Jahr weniger spektakuläre Einsätze, dass unsere Einsatzkräfte gesund bleiben und wir ein Ende der Pandemie sehen.“



Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbands, wünscht der Schloss-Stadt gutes Gelingen bei allen Projekten, ein Stück weit Mut bei der Umsetzung, so dass Hückeswagen auch künftig lebens- und liebenswert bleibt. „Allen kulturtreibenden Mitgliedsvereinen wünsche ich, dass sich trotz der anhaltenden Corona-Situation wieder ein wenig mehr Normalität einstellt, so dass das Vereinsleben, Probentermine, Aktionen und Veranstaltungen ohne größere Einschränkungen stattfinden können und die Angebote von vielen Besuchern genutzt werden, damit Kultur weiterhin erlebbar bleibt.“



Jörg von Polheim Sein Wunsch für die Stadt ist, dass die Solidarität der Menschen wie bei der Flutkatastrophe in Hückeswagen auch im Jahr 2022 anhält. „Für den ATV erhoffe ich mir weiterhin die Treue unserer Mitglieder und viele neue Sportbegeisterte in unseren Reihen“, sagt der Vorsitzende.



Tanja Bauer Für 2022 wünscht sich Tanja Bauer vom Leitungsteam des Bürgerbads für alle schwimmbegeisterten Hückeswagener, dass die Renovierung des Bades zügig voranschreitet und sich alle endlich wieder in die Fluten stürzen können. „Ich hoffe, dass Hückeswagen 2022 wieder mit seinen vielen kleinen und großen Events überraschen wird.“



Bernd Lammert, Sprecher der Werbegemeinschaft, hofft, dass die Kunden dem lokalen Einzelhandel weiterhin die Treue halten. „Ich wünsche mir, dass wir im neuen Jahr wieder schöne Veranstaltungen mit der Werbegemeinschaft organisieren dürfen.“



Iris Hager Ihre Gäste sind der Gastronomin und Betreiberin der Lunchtime sehr ans Herz gewachsen. „Ihnen wünsche ich, glücklich zu sein – trotz der bedrückten Stimmung.“ Ihr größter Wunsch: „Corona in den Griff zu bekommen, damit wir einigermaßen damit leben können. Es wird kein danach mehr geben, nur noch ein mit“, sagt sie.



Zusammengestellt

von Heike Karsten