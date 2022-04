Planungen beim Stadtmarketing Hückeswagen : Hoffnung auf die Rückkehr der Feste

Die Aussichten sind gut, dass im September endlich wieder das Altstadtfest gefeiert werden kann. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die Corona-Pandemie machte auch dem Stadtmarketing zu schaffen. So fand am Montag die erste Mitgliederversammlung seit Mai 2019 statt. Es gibt gute Aussichten, dass dieses Jahr wieder manche liebgewonnenen Feste gefeiert werden können.

Corona hat bisweilen auch für kuriose Situationen gesorgt. So fand am Montagabend im Kultur-Haus Zach die erste Mitgliederversammlung des Stadtmarketing-Vereins statt seit dem Neustart am 15. Mai 2019. Zuvor hatte es damals im Vereinsgefüge derart gekracht, dass von einer „Stunde der Abrechnung“ die Rede gewesen war. Davon war nun, beinahe drei Jahre später, nichts mehr zu spüren. Und angesichts des Berichts des Vorsitzenden, Bürgermeister Dietmar Persian, in dem er zusammenfasste, was in den drei Jahren seit dem Neustart und das trotz Corona vom Stadtmarketing auf die Beine gestellt worden ist, war kaum zu glauben, dass der Verein damals kurz vor dem Aus gestanden hatte.

So war etwa direkt 2019 noch ein Arbeitskreis Innenstadt gegründet worden, mit der Aufgabe, Aktionen und Veranstaltungen in der Innenstadt zu initiieren. „Eine sehr kurzfristige, aber auch erfolgreiche Aktion war der Weltkindertag. Danach hatten wir große Pläne für 2020, vor allem für den März, mit dem Fest zum Gedenken der 100-jährigen Wiedervereinigung Neu-Hückeswagens mit Hückeswagen. Aber, wie wir alle wissen, kam dann Corona“, sagte Persian.

Überhaupt hat seither die Pandemie die Arbeit des Vereins bestimmt. „Wir haben uns im Vorstand mehrfach getroffen, auch virtuell, nur konnten wir nicht viel machen“, bedauerte der Vorsitzende. Immerhin habe man aber erste Ideen und Vorschläge für eine Stadt-App und ein erweitertes Gutscheinsystem gesammelt. Es habe aber auch Höhepunkte gegeben – etwa die Feierabendmarkt-Reihe, die voriges Jahr erstmals zusammen mit Wipperfürth, Wermelskirchen und Burscheid im Wechsel angeboten wurde und demnächst wieder starten wird. „Es wurden immer mehr Teilnehmer und Besucher – die Planungen für den diesjährigen Feierabendmarkt laufen auf Hochtouren“, sagte Andrea Poranzke, zusammen mit Monika Zöller Geschäftsführerin des Vereins.

Das gelungene „Frühlingsfest“ im März lässt nun die Hoffnung auf weitere gute Aktionen auch in diesem Jahr wachsen. „Wir hoffen, darauf aufbauen zu können und unsere Kräfte zu bündeln, um unsere Stadt weiter nach vorne zu bringen“, sagte Persian. Er, sein Stellvertreter Alexander Still sowie die beiden Geschäftsführerinnen wurden anschließend in den Wahlen als Vorstand bestätigt.

Um die „Eskalation von 2019“ ging es dann aber doch noch kurz, denn Vereinsmitglied Ralf Haberstroh erläuterte kurz die Satzungsänderung, die im Anschluss einstimmig angenommen wurde. „Es geht darum, unsere Satzung ein wenig ‚wetterfester‘ zu gestalten“, sagte der Rechtsanwalt. Damit soll Schaden vom Verein abgewendet werden können, etwa indem Neumitglieder zunächst zu Beginn einer Mitgliederversammlung als solche bestätigt werden müssten. „Das dient, zu verhindern, dass der Verein praktisch ‚gekapert‘ wird“, sagte Haberstroh. Umgekehrt sei aber auch der Ausschluss von Mitgliedern nicht mehr ganz so einfach wie bisher möglich.