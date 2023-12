Nach den starken Regenfällen in Hückeswagen Wupper-Hochwasser lässt ungute Erinnerungen aufkommen

Info

Kurios NRW war im November die zweitmildeste Region Deutschlands, dennoch war es der nasseste vorletzte Monat eines Jahres seit 1944 und damit fast 80 Jahren! Das geht aus der Niederschlagsstatistik des Wupperverbands und des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Teils kamen 100 Liter je Quadratmeter mehr als üblich vom Himmel.

Bever An der Bever-Talsperre in Hückeswagen wurden 229 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen – im langjährigen Mittel sind es im November dort „nur“ 124 Liter. Nasser war es nur an der Mess-Station Eickener Mühle in Kierspe, wo 15 Liter mehr herunterkamen.

Tage Es gab lediglich vier Tage im Vormonat, an denen es trocken blieb: am 3., 16., 17. und 30. November. Am regenreichsten war der 14. November, an dem an der Bever-Talsperre fast 40 Liter herniederkamen. In den letzten Novembertagen wurde aus dem Regen dann Schnee, wobei am 27. November gleich 22,5 Liter auf den Quadratmeter fielen.